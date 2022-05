Waterpoloërs Het Ravijn veroveren eerste landstitel na spannend slotstuk

De thuisploeg had het lastig met Polar Bears in de eerste twee perioden en bleef op karakter in het spoor van de bezoekers uit Ede. Het Ravijn schroefde daarna het tempo op en nam een 7-5 voorsprong, maar Polar Bears knokte zich knap terug en begon met een punt meer aan het vierde kwart.

In die slotperiode was de spanning merkbaar en het regende uitsluitingen. De thuisploeg pakte opnieuw een voorsprong. Met nog zes seconden op de klok miste Het Ravijn een strafworp, maar achtvoudig kampioen Polar Bears wist niet meer langszij te komen.