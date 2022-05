Hindley wint als eerste Australiër de Giro; Nederlanders ook van voren in tijdrit

Jai Hindley is de winnaar geworden van de 105de editie van de Giro d'Italia. In de afsluitende tijdrit van 17,4 kilometer door Verona kwam zijn voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op Richard Carapaz niet meer in gevaar. De slotetappe werd gewonnen door de Italiaan Matteo Sobrero. De Nederlanders, die zich al de hele Giro nadrukkelijk hebben laten zien, deden dat ook in de tijdrit: Thymen Arensman werd tweede, Mathieu van der Poel derde en Bauke Mollema vierde.

Eerste Australiër De 26-jarige Hindley is de eerste Australiër die de Giro op zijn naam brengt. Hij greep in de voorlaatste etappe op zaterdag de macht, toen Carapaz op de slotklim instortte en zijn voorsprong van drie seconden zag veranderen in een flinke achterstand. Hindley, rijdend voor Bora, won in deze Ronde van Italië de negende etappe. Hij pakte in 2020 op de voorlaatste dag ook het roze - hij nam de leiding toen over van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman - om de trui op de slotdag in de tijdrit weer te verspelen aan Tao Geoghegan Hart.

Ditmaal ging het niet mis voor Hindley. Hij begon met een voorsprong van 1.25 op nummer twee Carapaz en daar bleef na 17,4 kilometer 1.18 van over. Hindley is de tweede Australiër die een grote ronde heeft gewonnen. Cadel Evans ging hem voor in de Tour de France van 2011.

Opvallende Nederlanders De tijdrit in en rond Verona kende maar één obstakel: halverwege het parcours kwamen de renners de Torricella Massimiliana tegen, een heuvel van 4,5 kilometer à 4,6 procent. Sobrero was op het enige tussenpunt, op de top van de klim, al het snelst. De Italiaans kampioen tijdrijden hield met 22.24 Arensman uiteindelijk 0.23 achter zich. Van der Poel werd derde op 0.40, Mollema vierde op 1.08. Beste Nederlander in het eindklassement is Wilco Kelderman, die zeventiende werd. Dat is één plaats hoger dan Arensman. Maar de opvallendste Nederlanders in deze Giro waren Koen Bouwman en Mathieu van der Poel.

Koen Bouwman arriveert na zijn tijdrit in de arena van Verona - Reuters