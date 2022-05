Joe en Jill Biden naar Uvalde om te herdenken en te troosten

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken vandaag het stadje Uvalde in Texas, waar een 18-jarige man dinsdag 19 schoolkinderen en twee leraren doodschoot. De tragedie plaatst de Amerikaanse wapendiscussie weer midden in de actualiteit, maar de kans dat de gebeurtenissen tot een doorbraak leiden is bijzonder klein.

Het is Bidens tweede 'troostbezoek' deze maand. Nog geen twee weken geleden bezocht hij de herdenking van een schietpartij in Buffalo, waar een eveneens 18-jarige man bij een supermarkt in een zwarte buurt tien mensen doodschoot.

Wapenlobby

"Wanneer komen we in godsnaam in opstand tegen de wapenlobby?", zei Biden direct na de aanslag in Uvalde. "Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. We moeten iets gaan doen."

De vraag is wat. De discussie over de beschikbaarheid en het dragen van wapens, ook semiautomatische wapens, zit muurvast, mede door de tegenwerking van de machtige wapenlobbyorganisatie NRA die miljoenen leden telt. Met het doneren van campagnegeld aan Amerikaanse politici verzekert de NRA zich van politieke steun bij de verdediging van het Second Amendment; het grondwettelijk recht op het dragen van een wapen.

De politici die met de NRA sympathiseren zijn vrijwel uitsluitend Republikeinen. De Republikeinse Senator Ted Cruz kreeg bij zijn laatste campagne meer dan drie ton van groepen die het wapenbezit verdedigen. Cruz was een van de sprekers op het NRA-congres dat deze week in Texas werd gehouden, kort na het bloedbad in Uvalde.

Wapens voor leraren

Oud-president Trump, eveneens tegenstander van strengere wapenwetten, was ook bij die bijeenkomst. Hij noemde de schutter in Uvalde gestoord en wees erop dat de samenleving zich daartegen moet kunnen bewapenen. Hij pleitte voor het plaatsen van wapendetectoren bij scholen, wapens voor leraren en gewapende beveiligers bij de schoolingang.

"We willen verandering, we willen actie", zei een nicht van een van de slachtoffers in Uvalde tegen persbureau AP. "Het gaat maar door. Er is een schietpartij, het is in het nieuws, mensen huilen en het is voorbij. Het interesseert niemand. En dan gebeurt het weer. En weer."