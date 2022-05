AZ vermorzelt Vitesse, wiens aanhang dan maar zingt: 'Zij gaan Europa in'

Vitesse, dat aantrad zonder verdediger Eli Dasa vanwege diens eigen bruiloft , werd voor rust volkomen overlopen. Al binnen een kwartier speelde AZ dankzij twee goals virtueel Europees voetbal. Donderdag was Vitesse in Arnhem nog met 2-1 te sterk geweest.

AZ gaat Europa in. Door in het tweede finaleduel in de play-offs om Europees voetbal Vitesse met 6-1 op te rollen, plaatst de ploeg van trainer Pascal Jansen zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Vitesse kreeg de kans iets terug te doen, een grote kans zelfs. Om te zeggen dat Thomas Buitink de bal niet helemaal lekker raakte, is een understatement. De bal kwam terug van de lat, zo voor zijn voeten maar de aanvaller kreeg hem er van een meter of twee voor open doel niet in.

De Alkmaarders combineerden meermaals soepel door de Vitesse-verdediging en namen het doel van Vitesse-doelman Jeroen Houwen regelmatig onder vuur. De niet altijd even zeker ogende Houwen had geen antwoord op een zwabberbal van Tijjani Reijnders; 2-0 binnen vijftien minuten.

Vitesse-coach Thomas Letsch voerde in de rust een driedubbele wissel door om de twee goals te forceren die Vitesse nodig had om verlenging af te dwingen. En de bezoekers begonnen ook enthousiast met kansen voor Riechedly Bazoer en Loïs Openda. Maar bij de eerste de beste uitval van AZ lag de bal er in het Arnhemse doel in.

Reijnders kreeg een bal in de diepte en schoof 'm onder de uitgekomen Houwen door: 4-0. Wedstrijd gespeeld, waardoor het AZ-publiek het aandurfde een nieuw spreekkoor in te zetten: "Wij gaan Europa in!" De Vitesse-aanhang wilde ook wat te juichen hebben en besloot bij de 5-0 - een fraaie vrije trap van Karlsson - maar mee te juichen.

'Zij gaan Europa in'

Een kwartier voor tijd viel er toch nog echt wat te juichen voor de Arnhemse fans, toen Bazoer het leven van de 'muurligger' plots een stuk onzekerder maakte. Bazoer schoot onder de muur door, waar Hakon Evjen als een dijkje achter was gaan liggen. Maar via de benen van de Noor ging de bal er alsnog in: 5-1.

Na de 6-1 van Karlsson probeerden de meegereisde Vitesse-fans het positieve van de middag in te zien met het spreekkoor: "Zij gaan Europa in!"