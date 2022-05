Tennistieners Gauff (19) en Fernandez (19) naar kwartfinales Roland Garros

Gauff, die vorig jaar in het Engelse Eastbourne ook de andere ontmoeting met de 26-jarige Mertens had gewonnen, kwam moeizaam op stoom. In de eerste set repareerde ze twee keer een break achterstand, om daarna met de derde break de set binnen te slepen.

Mertens won nog de eerste twee punten in set twee, maar daarna liep Gauff met dertien punten op rij uit naar 3-0. Ook in het vervolg kreeg Mertens, die ook in 2018 tot de achtste finales reikte, geen vat op Gauff.

Fernandez ook door

Anisimova, halvefinaliste van 2019, stond in een mum van tijd met 4-0 achter tegen Fernandez, die daarna pas haar vijfde setpunt benutte. In de tweede set gaf Anisimova op 5-3 een break weg, maar ze toonde veerkracht door direct terug te breken. Fernandez won de derde set met maar drie missers.

Fernandez, nu de hoogst geplaatste speelster (17) in de onderste helft van het schema, treft in de kwartfinales Martina Trevisan. De Italiaanse nummer 59 van de wereld was de Belarussische Aljaksandra Sasnovitsj met 7-6 (10), 7-5 de baas.