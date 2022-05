Vrouwen FC Twente en Ajax plaatsen zich voor finale Eredivisie Cup

De finale van de Eredivisie Cup bij de vrouwen gaat op 5 juni tussen landskampioen FC Twente en Ajax. Beide ploegen versloegen respectievelijk ADO Den Haag en PSV over twee duels.

Twente won donderdag al met 6-1 bij ADO, waardoor het treffen van vandaag slechts een formaliteit was. Fenna Kalma en Nurija van Schoonhoven (strafschop) scoorden voor de thuisploeg: 2-0.

Pelova belangrijk

Ook Ajax zat in een zetel na een 2-0 zege van donderdag in Eindhoven. In Amsterdam werd het 3-0 door goals van Romée Leuchter en Victoria Pelova (2x).

Tijdens het seizoen worden periodes verdeeld in de eredivisie voor vrouwen. De vier winnaars daarvan strijden in halve finales en finale om de Eredivisie Cup. Het is de derde editie van het toernooi, dat de vorige twee keer in een andere vorm werd afgewerkt.