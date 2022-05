Titelverdediger Djokovic bereikt kwartfinales in Parijs en treft mogelijk Nadal

Titelverdediger Novak Djokovic heeft op Roland Garros voor de dertiende keer op rij (en zestiende keer in totaal) de laatste acht bereikt. De Serviër klopte Diego Schwartzman met 6-1, 6-3, 6-3. Djokovic verloor zo ook in zijn vierde partij in Parijs geen set.

Mogelijke tegenstander van Djokovic in de kwartfinales is Rafael Nadal. De Spanjaard speelt later vandaag tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime. Vorig jaar schakelde Djokovic de dertienvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi in de halve finales uit.

Djokovic imponeert niet

Schwartzman was niet kansloos tegen Djokovic. De Argentijnse nummer 15 van de plaatsingslijst kreeg in elke set breekkansen, maar verzilverde er maar één. In set twee kwam hij op 3-0, maar de volgende zeven games won Djokovic. De Serviër imponeerde niet, maar zodra hij onder druk stond, speelde hij zijn beste spel.

Djokovic, die z'n zevende zege in evenzoveel onderlinge ontmoetingen met Schwartzman boekte, brak de Argentijn steeds nadat die in de game ervoor breekkansen had laten liggen.