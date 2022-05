Luiten is 'blij dat Dutch Open erop zit', Perez wint met geweldige putt

Nadat Luiten zijn rondekaart had ingeleverd, schreef Victor Perez de Dutch Open op zijn naam. De Fransman besliste een play-off van vier holes tegen de Nieuw-Zeelander Ryan Fox met een geweldige putt vanaf zo'n dertien meter.

"Ik ben blij dat het erop zit", zei Luiten na zijn slotronde. "Ook vandaag was de start dramatisch, maar mooi om met een eagle te eindigen. Ik kwam hier niet om voor de vijftigste plek te spelen. De laatste drie dagen waren frustrerend."

De gifbeker bleek zondag niet helemaal leeg, want na vier holes stond hij op +3 en was hij de nummer laatst. Op de resterende holes verspeelde Luiten echter nog maar één slag en won hij er maar liefst zeven, onder meer door een eagle op de laatste hole.

Perez wint Dutch Open met fantastische putt in play-off - NOS

Beide golfers hadden op hole 18 (par-5) de kans gehad om de overwinning binnen te slepen. Fox maakte echter een double bogey en Perez miste (na een geweldige derde bal) een makkelijke putt voor een birdie.

In de play-offs lag Fox er steeds beter voor, maar met twee knappe putts hield Perez zichzelf in leven, voordat hij z'n tweede zege op de Europese Tour boekte. Hij won in 2019 al het Alfred Dunhill Championship.

Lars van Meijel eindigde na een ronde van 73 op de slotdag met een totaal van 291 (+3). De andere Nederlandse deelnemers misten de cut.