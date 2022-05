Brons voor beachduo Brouwer/Meeuwsen bij Elite 16-toernooi Ostrava

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben brons gepakt op het Elite 16-toernooi van Ostrava. Het duo won de strijd om de derde plaats van de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira in twee sets: 25-23 en 21-19.

De beachvolleyballers verloren zaterdag de halve finale in Tsjechië van de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 21-18, 21-17.

Het is de tweede keer dat Brouwer/Meeuwsen een medaille verovert op een Elite 16-toernooi van de Beach Pro Tour. In het Mexicaanse Rosarito haalde het duo eerder dit jaar de finale, maar verloor die van het als eerste geplaatste Qatarese koppel Cherif Younousse en Ahmed Tijan.

Stam/Schoon kwartfinale

Katja Stam en Raïsa Schoon, in Rosarito destijds ook goed voor een finaleplek, strandden in Ostrava in de kwartfinales. De Nederlandse vrouwen, die de wereldranglijst aanvoeren, legden het af tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich en Anouk Vergé-Depré.