Marathonsensatie Brinkman levert in Baskenland weer opzienbarende prestatie

Bekijk via het YouTube-kanaal van de organisatie de finish van Brinkman in de Zegama-Aizkorri. Scroll door de video voor een beeld van de fraaie, maar pittige route:

Brinkman legde de wedstrijd over 42,195 kilometer met 5472 hoogtemeters af in 4 uur, 16 minuten en 43 seconden, een verbetering van het parcoursrecord met bijna 20 minuten.

Atlete Nienke Brinkman heeft opnieuw een opzienbarende prestatie geleverd. De 28-jarige Nederlandse zegevierde in de Zegama-Aizkorri, een marathon door de bergen in het Baskenland.

Brinkman woont en werkt in het Zwitserse Zürich. Ze doet daar ook veel aan trailrunning: rennen over moeilijk begaanbare bergpaadjes. Die ervaring kwam haar goed van pas in het Baskenland. Aangemoedigd door het publiek liep ze in de bergen naar een recordtijd.

De oud-hockeyster, die pas tijdens de coronapandemie serieus aan hardlopen ging doen, verbeterde vorige maand in Rotterdam al verrassend het Nederlands record op de marathon.