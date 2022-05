Nationalistische Israëliërs houden omstreden mars in Oost-Jeruzalem

Bij de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem zijn vanochtend ongeregeldheden uitgebroken tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Israëlische agenten vuurden rubberkogels af op Palestijnse demonstranten in een poging ze uiteen te drijven, zo tekent een verslaggever van Al Jazeera op.

Ook sloot de politie Palestijnen op in de moskee, die voor moslims geldt als de heiligste plek in Jeruzalem. Volgens de Israëlische politie barricadeerden de Palestijnen zelf de deuren van de moskee en gooiden ze stenen naar de agenten daarbuiten.

De botsingen volgden op provocaties door nationalistische Israëliërs, die het terrein van de moskee betraden in aanloop naar de jaarlijkse vlaggenparade. Sommige Israëliërs zouden hebben geprobeerd te bidden bij de moskee. De Tempelberg waarop de moskee ligt, is in het jodendom de heiligste plaats.

Vlaggenparade

De ongeregeldheden hangen samen de mars die duizenden nationalistische Israëliërs vanmiddag houden door bezet Oost-Jeruzalem. Israëliërs vieren dat het 55 jaar geleden is dat Israël het oostelijke deel van de stad veroverde tijdens een oorlog met de Arabische buurlanden. De mars wordt door Palestijnen als een provocatie gezien en vindt plaats terwijl de spanningen in het gebied de afgelopen maanden zijn opgelopen.

In de aanloop naar de parade dreigde de Palestijnse Hamas-beweging met vergeldingsacties als de Israëlische regering de mars zou toestaan. "Ze kunnen een oorlog en een escalatie voorkomen als ze deze waanzin tegenhouden", aldus een woordvoerder van de organisatie, die in het Westen op de terreurlijst staat.

Maar de Israëlische regering wil geen concessies doen en heeft de organisatoren van de mars toestemming gegeven om door de islamitische wijk naar de Klaagmuur te lopen in het hart van de Oude Stad. "We houden elke mars die we willen in onze hoofdstad", zei de Israëlische minister van Defensie op vrijdag. Israël ziet de hele stad Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad, een claim die door de meeste andere landen niet wordt erkend.

Opgelopen spanningen

De afgelopen maanden zijn de spanningen in het gebied opgelopen. Bij Israëlische invallen in bezet Palestijns gebied en bij aanslagen door Palestijnen in Israël werden tientallen mensen gedood. Een van de slachtoffers was de bekende Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. De Amerikaanse televisiezender CNN concludeerde deze week na eigen onderzoek dat zij gericht is doodgeschoten door het Israëlische leger, maar de legertop spreekt dat tegen.

Vorig jaar was Jeruzalemdag, zoals de Israëlische feestdag heet, het begin van een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas. Ook toen zou de vlaggenmars plaatsvinden, maar die werd op het laatste moment afgeblazen. Tijdens elf dagen van vijandelijkheden werden ruim 250 Palestijnen en zeker 15 mensen in Israël gedood. Het waren de zwaarste gevechten sinds de Gaza-oorlog in 2014.