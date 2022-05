Dendermonde vergaapt zich eindelijk weer aan Ros Beiaard en de vier Heemskinderen

De traditie komt voort uit de rooms-katholieke processies die sinds de Middeleeuwen door de stad trokken. Aan het begin van de vorige eeuw kwam daarin de legende van de vier Heemskinderen en hun Ros Beiaard centraal te staan. Nog altijd is het een grote eer voor de vier broers die de hoofdrol toebedeeld krijgen in de stoet.

Hoogtepunt van de parade van 2000 figuranten, 27 praalwagens, 150 paarden en 50 andere dieren is het Ros Beiaard, twee meter breed, ruim vijf meter lang en bijna vijf meter hoog. Het imposante ros wordt door vijf groepen van twaalf dragers ofwel pijnders door de straten van de stad gevoerd, waarbij het geregeld imposant steigert.

Na twaalf jaar is het Ros Beiaard weer teruggekeerd naar Dendermonde. Normaal gesproken wordt het enorme houten paard elke tien jaar door de Belgische stad geleid, maar door corona moest dat twee jaar worden uitgesteld. Zeker 80.000 mensen zijn naar Dendermonde gekomen om het spektakel bij te wonen.

Centraal in de legende staan de vier zonen van de ridder Aymon, in het Nederlands verbasterd tot Heemskinderen, van wie de jongste en sterkste het woeste ros Beiaard wist te temmen. Toen Aymon ruzie kreeg met de machtige Karel de Grote (circa 747-814) wisten de vier aanvankelijk te vluchten op het paard, tot Aymon gevangen werd genomen door de mannen van Karel de Grote. Diens voorwaarde om de vrede te herstellen was de dood van het machtige en trouwe paard.