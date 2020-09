VVOG of Oranje: het maakt voor Dwight Lodeweges niet uit

Na enkele jaren als assistent bij Go Ahead stond Lodeweges in 1995 voor het eerst op eigen benen bij de Harderwijkse amateurclub VVOG. Zijn voorganger was Henk Drost. "Ik was interim-coach en toen bekend werd dat Dwight me zou opvolgen, kwam hij elke donderdagavond al langs om me te helpen", zegt Drost.

"Dankzij Dwight gingen we toen bij Go Ahead aan de slag met zonedekking in de verdediging", aldus de 64-jarige Versleijen. "Hij leerde om de ruimte te verdedigen. In die dagen was hij veel verder dan anderen. Zijn trainingen op positiespel waren ook heel sterk. Dat zeiden de spelers toen en nu hoor ik dat ook nog."

Even terug naar het begin. Toen Jan Versleijen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles begin jaren negentig een assistent zocht, viel zijn oog op jeugdtrainer Dwight Lodeweges. Versleijen zag een gedreven vakman en haalde hem bij de technische staf van het eerste. Dertig jaar ervaring rijker is Lodeweges interim-bondscoach van het Nederlands elftal.

"Hij verstaat de kunst om voetbal eenvoudig en trainbaar te maken", vervolgt Drost. "Hij zet spelers op de juiste plek", weet Versleijen. "Zijn tactische voorbereiding is uitstekend, zijn voetbalkennis groot en hij is heel duidelijk, kan simpel vertellen wat je moet doen in bepaalde situaties."

Dat Lodeweges een trainer met potentie was, wist Drost. "Ik deed de trainerscursus een jaar nadat Dwight hem had gedaan en de docent vertelde steeds dat er in de groep van vorig jaar één trainer was die er met kop en schouders bovenuit stak. Dat die een toptrainer zou worden. Dat was Dwight."

Lodeweges leidde VVOG twee jaar na zijn aantreden naar de landelijke zaterdagtitel en zette zijn eerste stappen als hoofdtrainer in het profvoetbal bij FC Zwolle en daarna FC Groningen. Een echte doorbraak als hoofdcoach bleef uit. Hij werd weer assistent, tot Lodeweges in 2009 een kans kreeg als interim-trainer van PSV als opvolger van Huub Stevens.

Daar werd PSV niet slechter van, al was de schade niet helemaal te herstellen. PSV werd vierde. "Als we het hele seizoen hadden gespeeld als in die vijftien duels, waren we gewoon kampioen geworden", zei Lodeweges. "Er zat ook een 6-2 zege op Ajax bij. We vaagden ze helemaal weg. Op flipovers zette ik de uitdagingen die ons nog te wachten stonden om tweede te worden. We kwamen nog heel dicht in de buurt, maar redden het net niet."

Even terug bij VVOG

Na terugkeer van avonturen in zijn geboorteland Canada bij FC Edmonton en bij JEF United in Japan nam Lodeweges even tijd voor bezinning. Hij was zelfs te vinden op het trainingsveld van VVOP uit zijn woonplaats Voorthuizen om de A1 te trainen en accepteerde in 2012 een aanbieding om opnieuw hoofdtrainer te worden van VVOG.

De aanbieding kwam van Henk Drost, toen en nu belast met de voetbalzaken bij de club uit Harderwijk. "Hij was niks veranderd", zegt Drost. "Helemaal zichzelf gebleven. No-nonsense. Een liefhebber. Hij vond het leuk op het veld te staan. Hij bemoeide zich ook met de jeugd. Of we gingen samen tegenstanders bekijken. Papiertje mee. Tien minuten na rust gingen we weer weg. Niet om files te vermijden. Hij had het snel gezien."