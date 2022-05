Na Feyenoord-finale verdwenen beelden duiken op in Rotterdam-Zuid

Twee beelden die woensdagnacht verdwenen bij het Centraal Station in Rotterdam zijn vanmiddag teruggevonden. De beelden raakten kwijt bij ongeregeldheden in de stad na de finale van de Conference League, die Feyenoord verloor van AS Roma.

De plastic beelden met harten als hoofd maken deel uit van een collectie van 41 door kunstenaars beschilderde beelden die tijdelijk op verschillende plekken in het centrum van de stad zijn te zien. Het project moet het werken in de zorg op een positieve manier onder de aandacht brengen.

In de nacht van woensdag op donderdag werden de beelden tijdens ongeregeldheden in de stad van hun sokkels gerukt en vernield. Acht van de 41 beelden verdwenen die avond.

Gevonden in een plantsoen

De regionale omroep Rijnmond werd getipt over de vondst. De vinder zag twee beelden tegen het hek van een plantsoen voor een woonhuis in Rotterdam-Zuid. De beelden die nu zijn teruggevonden, hebben de namen Spetter, beschilderd door striptekenaar Robert van der Kroft, bekend van Sjors en Sjimmie, en With Love, dat bewerkt is door Supisara Chotika.

Diefstal van de beelden is niet uit te sluiten, maar initiatiefnemer van de beelden Herman Poort vraagt zich wel af waarom iemand een kapot beeld zou willen stelen. De armpjes zijn eraf en de voeten, waarmee de beelden aan de betonnen sokkel bevestigd waren, zijn gehavend. Hij heeft aangifte gedaan van vernieling.

Inmiddels zijn vier van de acht verdwenen beelden terecht. Een van de beelden, beschilderd door streetart-kunstenaar Tymon de Laat, is te redden, volgens Poort. "Tymon heeft laten weten dat hij het beeld gaat herstellen." Voor een ander beeld, met een Feyenoord-shirt, ziet het er minder gunstig uit. Poort: "Dat heeft veel schade."