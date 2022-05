Duitse accijnsverlaging maakt prijsverschil met Nederland een van grootste in EU

Het benzineprijsverschil aan de Nederlands-Duitse grens wordt weer een van de grootste van de EU. Aan slechts vier andere grenzen is de kans op tanktoerisme groter, blijkt uit Europese data. Pomphouders proberen de discussie rond een nieuwe accijnsverlaging in Nederland aan te zwengelen.

Op een kaart van de Europese Commissie is te zien dat het prijsverschil aan onze oostgrens deze week nog relatief klein is. De kaart gaat voor Nederland uit van een gemiddelde prijs van 2,23 euro per liter Euro 95. Bij een Duitse pomp zou een automobilist 8 cent minder betalen.

Maar vanaf 1 juni verlaagt Duitsland de accijns op benzine met 30 cent per liter, waardoor het verschil fors toeneemt. Het Duitse parlement keurde die accijnsverlaging deze week goed.