Met smaakmaker Misehouy wil Oranje onder 17 naar finale: 'Iedereen werkt kneiterhard'

Het Nederlands elftal onder 17 kan voor de derde keer op rij de finale van het EK bereiken. Dan moet er in de halve eindstrijd van het toernooi in Israël wel worden afgerekend met Servië. De voortekenen zijn in ieder geval gunstig: Oranje onder 17 won alle groepswedstrijden en was in de kwartfinales met 2-1 te sterk voor Italië, de tegenstander in de vorige twee gewonnen EK-finales. Eén van de uitblinkers bij Oranje onder 17 is Gabriel Osei Misehouy, een aanstormend talent uit de Ajax-jeugdopleiding. De aanvallende middenvelder is op het EK al goed voor twee goals en twee assists. Eén van die treffers was de belangrijke 1-0 tegen Italië. Bekijk de samenvatting van de kwartfinale tegen Italië:

Oranje onder 17 verslaat Italië en gaat naar halve finales EK - NOS

"Eén van mijn mooiste goals ooit", lacht de 16-jarige Misehouy. Het is met een knipoog: hij gleed weg bij een halve omhaal, maar de bal hobbelde alsnog via de paal in het doel. "Ach, het was een gelukje. Maar als-ie erin zit, zit-ie erin..." Met vier overwinningen op zak is het zelfvertrouwen groot bij het jonge Oranje. "Het gaat prima en het is echt een teamprestatie", vertelt Misehouy. "We hebben veel spelers met individuele kwaliteiten, die het ook bij hun club heel goed doen. Als je ze dan bij elkaar zet, kan je denken dat de ego's misschien in de weg gaan zitten. Maar dat is absoluut niet zo. Iedereen werkt kneiterhard voor elkaar en voert zijn taken goed uit."

EK onder 17 bij de NOS De halve finale op het EK onder 17 tussen Nederland en Servië is vanaf 20.00 uur live te zien via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app, via het YouTube-kanaal van NOS Sport en op NPO 1 Extra. Ook de finale van het EK in Israël is op woensdag 1 juni (18.00 uur) via de NOS te volgen.

Toch zijn er volgens de Ajacied altijd verbeterpunten. "In sommige fases zijn we nog iets te slordig. Dat zijn schoonheidsfoutjes, maar dat hoort er ook een beetje bij. We zijn nog jong." De technisch vaardige en creatieve Misehouy is één van de smaakmakers van het EK. "Maar het is een teamprestatie", benadrukt hij nog maar eens. "Zonder de andere boys kan ik niet tot mijn spel komen. Maar ik moet deze lijn doortrekken, keihard werken en belangrijk zijn voor het team."

Gabriel Misehouy in het duel met Frankrijk - AFP

Misehouy werd geboren in Amsterdam-Noord en is de zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder. Hij speelt al sinds zijn zesde bij Ajax en maakt daar een stormachtige ontwikkeling door. Dat is niet onopgemerkt gebleven: afgelopen jaar was er al concrete interesse van Duitse, Spaanse en Engelse topclubs. Toch hoefde de middenvelder niet lang na te denken over zijn (nabije) toekomst: "Ajax is mijn club, ik speel er al mijn hele leven. Toen ik zag wat voor plan ze met me hadden, was ik meteen verkocht."

Gabriel Misehouy - Ajax

Afgelopen seizoen maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor Jong Ajax in de eerste divisie - en dat is wat hem betreft lang niet het eindstation. Maar momenteel ligt zijn focus helemaal op het EK met Oranje, en op de halve finale tegen Servië in het bijzonder. "Servië is een echte vechtploeg met veel kwaliteit, anders sta je niet in de halve finales van een EK. Het wordt een goeie pot voor ons, een meetmoment." Derde keer finale? Bij winst op Servië ligt een derde Europese titel op rij in het verschiet. De afgelopen twee jaar werd er vanwege de coronapandemie geen EK gespeeld, maar in de twee edities daarvoor was Nederland de beste. In 2019 won Oranje het EK met spelers als Brian Brobbey, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. Een jaar eerder werden jonge talenten als Ryan Gravenberch, Mohamed Ihattaren en de gebroeders Timber Europees kampioen. Misehouy zou ook wel in dat rijtje willen staan. "Drie keer op rij kampioen, dat zou wel bijzonder zijn. Het zegt veel over Nederland en de KNVB, over het goede niveau van onze jonge spelers. Daar kunnen we als Nederland trots op zijn en het geeft moed voor de toekomst."