China versoepelt coronaregels, 'uitbraak onder controle'

In Peking zijn de coronaregels versoepeld. Zo is een deel van de kantoren en warenhuizen weer open en zijn parken, sportscholen en bioscopen weer de helft van de tijd geopend. Restaurants blijven gesloten, op afhaal- en bezorgmogelijkheden na.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen persbureau AP dat er nog een enkele besmetting wordt geconstateerd, maar dat dat beheersbaar is. "Deze uitbraak is onder controle."

Ook in Shanghai worden de maatregelen verder versoepeld. Wel kunnen inwoners er alleen nog naar buiten met speciale passen en voor beperkte tijd. Vanwege de zero-covid-aanpak werden er wekenlange lockdowns in beide steden ingesteld, tot frustratie en woede van inwoners.

Gisteren werden er in China 293 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarvan 78 van mensen die uit het buitenland kwamen. Van de binnenlandse besmettingen waren er 122 in Shanghai en 21 in Peking. In beide steden wonen meer dan 20 miljoen mensen.