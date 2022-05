De 'Nederlandse Simeone' van vechtploeg ADO: 'Gaan ons leven geven voor promotie'

Een jaar na de degradatie staat ADO Den Haag alweer op de drempel van de eredivisie. Bij een thuiszege op Excelsior (aftrap om 18.00 uur) is promotie een feit. En dat na een roerig jaar voor de club, die zes punten in mindering kreeg, problemen kende rond de overname en vrij plotseling trainer Ruud Brood ontsloeg. "Dat we nu om promotie spelen, zag niet iedereen aankomen. En de verplichting is er ook niet. Er zijn clubs in de Keuken Kampioen Divisie die het moeten promoveren echt in hoofdletters hadden geschreven. Dat hadden wij dit jaar natuurlijk niet", zegt Giovanni Franken. De 'Nederlandse Simeone' Franken is sinds het ontslag van Brood, eind februari, op interim-basis hoofdtrainer van de club. Onder leiding van de 42-jarige geboren Rotterdammer is ADO een echte vechtmachine geworden. Het leverde Franken de bijnaam 'de Nederlandse Simeone' op. Ook omdat hij langs de lijn flink tekeer kan gaan, net zoals de fanatieke Argentijnse coach van Atlético Madrid. "Het is een hele eer als ze me zo'n naam willen geven", lacht Franken een tikje ongemakkelijk. "Ik ben de trainer die ik altijd al geweest ben. Als daar dan zo'n mooie vergelijking uitkomt, dan kan ik daar alleen maar trots op zijn."

Trainer Giovanni Franken van ADO Den Haag viert de zege op FC Eindhoven in de play-offs. - ANP

Het vechtvoetbal dat Franken zijn ploeg laat spelen, slaat aan. In de play-offs werden NAC Breda en FC Eindhoven met overwinningen uit en thuis opzijgezet. "Het vechtvoetbal hoort bij ADO, vanuit het verleden toen FC Den Haag in het Zuiderpark speelde. Tegenstanders moeten met schrik hiernaartoe komen", zegt de trainer. Als ADO promoveert, dan gaan de Hagenaars waarschijnlijk zonder Franken de eredivisie in. De oud-middenvelder, die een bescheiden profcarrière had bij FC Dordrecht en RKC Waalwijk, beschikt niet over de vereiste trainerspapieren. Maar dat is van later zorg, eerst moet Excelsior verslagen worden. "ADO hoort gewoon thuis in de eredivisie", vindt Franken. "En daar gaan wij ons leven voor geven."