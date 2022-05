Drie fietsers aangereden in Eindhoven, auto rijdt door

In Eindhoven zijn vanochtend vroeg drie fietsers aangereden door een auto. De automobilist is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Het ongeluk gebeurde rond 04.30 uur op de kruising van de Kronehoefstraat en de Boschdijk. Volgens een woordvoerder van de politie werd een van de fietsers "vol geraakt". "Het was echt een harde klap, deze fietser heeft ook een hersenschudding opgelopen en moest naar het ziekenhuis". Van de twee anderen werd de fiets geraakt, waardoor ze vielen.

De politie doet onderzoek op de plek van het ongeval: