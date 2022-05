'Vliegende Fransman' crasht met vliegplank

Op beelden die van de korte vlucht werden gemaakt, is te zien dat de 40-jarige Fransman tollend opsteeg tot een hoogte van zo'n 15 meter. Daarna verloor hij ineens snel hoogte en stortte neer in een meertje.

Uitvinder en waaghals Franky Zapata is neergestort met de door hem uitgevonden flyboard. Bij een demonstratie van zijn uitvinding in het Franse Biscarrosse raake hij de macht over de vliegplank kwijt en stortte neer.

Zapata kon snel door de hulpdiensten uit het water worden gehaald. Hij was bij bewustzijn en raakte niet ernstig gewond, maar werd wel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er misging bij het opstijgen. Andere vluchten met het flyboard die dit weekend zouden worden gehouden, zijn afgelast.

Het Kanaal over

Zapata bouwde zelf zijn flyboard, omdat hij vanwege zijn kleurenblindheid geen helikopterpiloot mocht worden. Dankzij vier microturbines kan het apparaat een snelheid van bijna 150 kilometer per uur halen. Hij baarde in 2019 opzien bij de 14 juli-viering in Parijs, toen hij in de militaire parade op de Champs-Élysées voorbijvloog.

Datzelfde jaar slaagde hij erin - bij zijn tweede poging - om op zijn flyboard Het Kanaal over te steken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. De 35 kilometer legde hij af in 22 minuten.

Voor deze vlucht moest Zapata maximaal 20 meter hoog en gemiddeld 140 kilometer per uur vliegen, wat volgens hem een uitdaging was. "Als je op zo'n board staat en snoeihard vliegt, staat er een enorme druk op je lichaam. Het voelt alsof je spieren verbranden."