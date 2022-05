Ajax dankzij winnaar Real Madrid in pot 1 bij loting Champions League

Dat zit zo. In pot 1 zitten alle kampioenen van de top-6 landen van de coëfficiëntenlijst, de ranking van de UEFA aan de hand waarvan Europese tickets worden verdeeld. Daarnaast komen de winnaars van de Champions League en Europa League in pot 1.

Door de Champions Leaguezege van Real Madrid loot Ajax komend seizoen voor de groepsfase mee in pot 1. Verliezend finalist Liverpool is door de nederlaag veroordeeld tot pot 2.

Omdat Real Madrid als landskampioen én als Champions Leaguewinnaar in pot 1 zit, schuift de overgebleven plek door naar de kampioen van het land op plek zeven van de coëfficiëntenlijst: Ajax.

Door de hoge plaatsing ontloopt Ajax topploegen als Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München. Maar in pot 2 kunnen de Amsterdammers ook sterke ploegen als Liverpool, Chelsea of Barcelona treffen.

Dat een Nederlandse ploeg in pot 1 meeloot is vrij uniek. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2015 (PSV).