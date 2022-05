Vliegtuig met 22 inzittenden neergestort in Nepal

In Nepal is een vliegtuig met 22 inzittenden neergestort tijdens een vlucht die een kwartier zou moeten duren. Contact met het toestel ging vlak na het opstijgen verloren.

Het Twin Otter-vliegtuig van een plaatselijke luchtvaartmaatschappij was opgestegen in de toeristenplaats Pokhara, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu. Het was onderweg naar de stad Jomsom.

Plaatselijke bronnen melden daar dat er een vliegtuig tegen een berg is gevlogen. Het is nog niet duidelijk of er inzittenden zijn die dat hebben overleefd.

Ook over een oorzaak is nog niks bekend. Het regende de afgelopen dagen in het gebied, maar het luchtverkeer had daar tot nu toe geen hinder van. Het slechte weer bemoeilijkte nu wel de zoektocht.

Regen

De vlucht is populair bij buitenlandse wandelaars en Nepalese pelgrims, die de Muktinath-tempel in Jomsom bezoeken. Aan boord van het vermiste vliegtuig waren zeker zes buitenlanders: vier Indiërs en twee Duitsers.

Vliegtuigongelukken komen vaker voor in het land, omdat die vorm van vervoer vaak gebruikt wordt in het bergachtige gebied. Op dezelfde route vloog in 2016 een toestel van dezelfde luchtvaartmaatschappij tegen een berg. Daarbij kwamen 23 inzittenden om.