Nieuwe hagedis ontdekt in Machu Picchu, vernoemd naar Optimus Prime

De nieuwe soort is vernoemd naar de Optimus Prime uit de sciencefictionserie Transformers. De nieuwste film over die robots die in iets anders kunnen veranderen is deels opgenomen in de ruïnestad Machu Picchu. Er was sinds 2015 al een andere hagedissoort naar de stad zelf vernoemd, Proctoporus machupicchu.

Een internationaal team van biologen heeft in Peru twee nieuwe hagedissensoorten ontdekt. Een daarvan werd aangetroffen in de oude Inca-stad Machu Picchu.

De bergstad Machu Picchu werd gesticht in de 15e eeuw, maar een eeuw later verlaten na de komst van de Spanjaarden. Aan het eind van de 19e eeuw werd de nederzetting teruggevonden, tegenwoordig is het Werelderfgoed en een populaire toeristenbestemming.

Toen de autoriteiten de filmstudio toestemming gaven om voor Transformers: The Awakening of the Beasts vier dagen te draaien in Machu Picchu, benadrukte de archeologische beheerder van de plek dat alleen de menselijke hoofdrolspelers zouden langskomen. "Er komt geen robot Machu Picchu binnen, nog niet eens de hand van een robot. Die worden later digitaal toegevoegd."