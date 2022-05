Leclerc begint GP van Monaco in een zetel, Verstappen heeft een bui nodig

De zevende grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen.

"Het was op zich een prima rondje. Gewoon goed. Maar mijn laatste ronde was nog veel beter. Ik was bijna een halve seconde sneller, maar moest die ronde afbreken omdat Pérez en Sainz waren gespind", zei Leclerc na het uitstappen, met de adrenaline nog in zijn lijf. "Het was echt een ontzettend goed rondje. Die wilde ik heel graag afmaken, dus daar baal ik toch van."

Verstappens voornaamste belager in de titelstrijd heeft dit seizoen vleugels op zaterdag. Monaco is al Leclercs vijfde poleposition van dit jaar. Het gat naar de rest van het veld was in Monte Carlo aanzienlijk, maar de Ferrari had nog een stuk sneller gekund.

Zorgen dat het net als bij al zijn voorgaande edities weer misgaat, heeft hij niet. "Ik ben niet bijgelovig en denk niet aan het verleden. 2021 is best lang geleden. De auto voelt goed. Ik ging in de kwalificatie vol aan de bak en ben op mijn gemak. Nu moeten we het afmaken."

Ook Max Verstappen had er de pest in, en waarschijnlijk nog veel meer dan zijn rivaal. "We mikten op de tweede startplek en dat zat er ook echt in. In de trainingen ging het niet lekker. Ik had aan de voorkant weinig grip en de auto stuurde niet lekker in, maar na wat aanpassingen voelde hij in de kwalificatie een stuk beter."

"Sainz en Pérez waren hun tijd niet aan het verbeteren en ik wel, maar ik moest mijn beste ronde afbreken omdat er opeens twee auto's in de weg stonden", blikt Verstappen terug op de onrustige apotheose, veroorzaakt door een zich op een bocht verkijkende Sergio Pérez, die vervolgens werd aangetikt door de verraste Carlos Sainz.

Regenbui

Heel even donderde het aan boord van de RB18 van de Limburger. "Ja, dan vloek je wel even. Het is kloten. Balen, want ik hoefde maar een fractie te winnen. Ach, je verandert er niks aan. Het is de chaos die bij Monaco hoort. En ik wist dat Ferrari hier sterk zou zijn, dus dat is niet zo verontrustend."

De wereldkampioen hoopt op een regenbui vanmiddag. "Dat is onze enige kans om iets uit te richten. Als het droog blijft, wordt het lastig. Je kunt hier met deze auto's niet zo goed volgen. Dan oververhit alles."