Wekdienst 29/5: Biden bezoekt Texas • Colombia kiest een nieuwe president

Goedemorgen! Joe Biden bezoekt Uvalde, waar een schutter afgelopen week negentien kinderen en twee volwassenen doodde op een basisschool. En in Italië eindigt de Giro met een tijdrit in Verona.

Eerst het weer: het is bewolkt en er vallen enkele buien. Die zijn meestal licht en kort van duur. Er is weinig ruimte voor de zon en bij een matige noordwestenwind wordt het een graad of 14.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt Uvalde in de staat Texas. Afgelopen week kwamen daar 21 mensen om, onder wie 19 basisscholieren, bij een schietpartij op een basisschool. Door de aanslag is er weer hernieuwde aandacht voor de discussie over vuurwapens in de VS.

In Israël wordt Jeruzalem-dag gevierd. Nationalisten herdenken dat Israël in 1967 ook het oostelijke deel van de stad veroverde. De politie heeft toestemming gegeven voor een vlaggenmars die ook door het Arabische deel van de stad trekt. In andere jaren leidde dat tot spanningen tussen Joden en Palestijnen.

De laatste etappe van de Giro d'Italia wordt verreden, een tijdrit van 17,4 kilometer in corona. De Australiër Jai Hindley nam gisteren de roze trui over van de Ecuadoriaan Richard Carapaz. De Nederlander Koen Bouwman stelde de winst in het bergklassement veilig.

Colombia kiest een nieuwe president. De huidige rechtse president Duque is niet herkiesbaar. De kandidaat die het beste scoort in de peilingen is de linkse ex-rebel Gustavo Petro. Als geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt, volgt een tweede ronde op 19 juni.

Wat heb je gemist? Op een lange avond die begon met chaos buiten het stadion was het Real Madrid dat de Champions League pakte. In de finale in het Stade de France versloeg de Koninklijke Liverpool met 1-0 door een doelpunt van Vinícius Júnior. Terwijl Liverpool-fans, veelal met een kaartje, buiten voor de hekken nog wachtten op toegang, zich beklaagden over het gebruik van pepperspray door de Franse politie en sommigen over de hekken klommen, ging de show in Parijs door. Na een optreden van zangeres Camila Cabello klonk om 21.36, ruim een half uur later dan gepland, het startsignaal.

En dan nog even dit: Voor veel Turkse Nederlanders ging gisteravond een grote wens in vervulling, want de Turkse volkszanger Ibrahim Tatlises stond weer in Nederland, in Ahoy. De laatste keer was twintig jaar geleden. Tatlises, bijnaam de Keizer, is een van de bekendste Turkse artiesten. Hij maakte naam met Arabesk-muziek, waarin invloeden vanuit de Balkan en het Midden-Oosten met elkaar worden gecombineerd. Ook in Nederland heeft hij veel fans:

