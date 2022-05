Minstens 31 doden door noodweer in Brazilië

Bij aardverschuivingen als gevolg van hevige regenval in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen hebben hun huis moeten verlaten. In de aangrenzende deelstaat Alagoas zijn twee mensen omgekomen toen ze door het water werden meegesleurd.

Het noordoosten van Brazilië heeft al dagen te kampen met zware regenval. Volgens de autoriteiten in Pernambuco zijn zo'n 32.000 gezinnen in gevaar door aardverschuivingen en overstromingen. In Recife, de hoofdstad van Pernambuco, worden daklozen opgevangen in schoolgebouwen.

President Bolsonaro uit op Twitter zijn medeleven aan de slachtoffers en laat weten dat er omgerekend ruim 196 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor noodhulp en wederopbouw en dat militairen naar de getroffen gebieden worden gestuurd om te helpen.