Jongen vindt handgranaat uit Eerste Wereldoorlog op Noord-Iers strand

Een Noord-Iers jongetje heeft op een strand in Belfast een Britse granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De granaat is door een expert van het leger op een veilige plek onschadelijk gemaakt.

Op Facebook bedankt de lokale politie de knul omdat de granaat op het strand had kunnen ontploffen.

De Mills bomb, vernoemd naar zijn uitvinder, werd in 1915 in gebruik genomen en was de eerste moderne handgranaat van het Britse leger. De handgranaten van voor die tijd waren soms net zo gevaarlijk voor de werper als voor het beoogde doelwit.