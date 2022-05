Real Madrid verslaat Liverpool in vertraagde finale Champions League

Op een lange avond die begon met chaos buiten het stadion was het uiteindelijk Real Madrid dat de Champions League pakte. In de finale in het Stade de France versloeg de Koninklijke Liverpool met 1-0 door een doelpunt van Vinícius Júnior. Terwijl Liverpool-fans, veelal met een kaartje, buiten voor de hekken nog wachtten op toegang, zich beklaagden over het gebruik van pepperspray door de Franse politie en sommigen over de hekken klommen, ging de show in Parijs door. Na een optreden van zangeres Camila Cabello klonk om 21.36, ruim een half uur later dan gepland, het startsignaal. De eerste grote kans was voor de Engelsen. Trent Alexander-Arnold begon aan een van zijn talloze rushes op rechts, waarna Mohamed Salah een doelpoging waagde en Real-doelman Thibaut Courtois met één hand redde. Afgekeurde goal Benzema De daaropvolgende pogingen van Thiago en Salah waren minder gevaarlijk, maar in de 21ste minuut moest de Belgische sluitpost zich volledig strekken. Via de hand van Courtois ging de bal tegen de paal. Liverpool bleef de betere ploeg in het vervolg van de eerste helft en vond veel makkelijker de vrije man. Op slag van rust liet Real Madrid zich voor het eerst zien. Karim Benzema had een prachtige aanname na een lange bal, treuzelde even en kreeg de bal even later via een carambole terug en scoorde.

Benzema schiet, maar de goal telt niet - EPA

De VAR checkte de goal op buitenspel en dat duurde heel lang. Te zien was dat een passje van Benzema werd onderschept via Liverpool-doelman Alisson en Ibrahima Konaté , waarna Federico Valverde de bal weer naar voren speelde en die via de inglijdende Liverpool-speler Fabinho bij Benzema terechtkwam. De vraag voor de VAR was waarschijnlijk: speelde Fabinho de bal bewust of onbewust naar Benzema? Als het bewust was, is het geen buitenspel voor Benzema, onbewust niet. De VAR oordeelde na minutenlang beraad dat het buitenspel was. De goal van de CL-topscorer (15 goals) telde niet. Met een 0-0 stand begonnen de teams aan de tweede helft. Het was weer Liverpool dat het betere spel liet zien, maar Real vond in de 59ste minuut het net. Federico Valverde zette van rechts hard voor en Vinícius Júnior werkte de bal bij de tweede paal in het doel. Courtois de uitblinker Liverpool had nog een half uur om iets aan de achterstand te doen en kreeg meerdere kansen op de gelijkmaker. Courtois toonde zich echter onverslaanbaar in Parijs. De lange Belg groeide met iedere redding en weerhield Salah en invaller Diogo Jota van scoren af.