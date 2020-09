Azarenka verrast landgenote, ook Williams eenvoudig door op US Open

Viktoria Azarenka en Serena Williams hebben eenvoudig de derde ronde bereikt van de US Open. Azarenka won in twee sets van Aryna Sabalenka, die als vijfde was geplaatst in New York: 6-1, 6-3. Williams versloeg Margarita Gasparjan met 6-2, 6-4.

De Wit-Russische Sabalenka had geen schijn van kans tegen haar landgenote. Azarenka greep in 2012 en 2013 de titel op de Australian Open, haalde in die jaren de finale van de US Open en was toen ook de nummer één van de wereld.