Cannes 2022: Gouden Palm voor Triangle of Sadness en protesten op de rode loper

In diezelfde categorie viel de film The Worst Ones in de prijzen, over een Franse filmcrew die een film maakt in een arbeidersstad. De dramakomedie van regisseurs Lise Akoka en Romane Gueret won de prijs voor beste regie.

Verschillende films vielen de afgelopen week al in de prijzen, zoals de Pakistaanse film Joyland, over de liefde tussen een transgender vrouw (gespeeld door Alina Khan) en een queer man (Ali Jujeno) uit een patriarchale Pakistaanse familie. De film, geregisseerd door Saim Sadiq, won de juryprijs in de categorie Un Certain Regard die bedoeld is om vernieuwend werk van jonge talenten aan te moedigen.

Ook individuele acteurs wonnen prijzen. De Zuid-Koreaanse acteur Song Kang-ho werd geroemd voor zijn rol in de film Broker, waarin een Koreaanse familie een geschikt gezin zoekt voor een vondeling. De Iraanse actrice Zar Amir Ebrahimi werd bekroond voor haar rol als journalist in de thriller Holy Spider.

De Grand Prix, de zilveren medaille, werd gedeeld door Close en Stars at Noon. Close is van de Belgische maker Lukas Dhont en gaat over de verwaterende vriendschap tussen twee 13-jarige jongens. Eerder won Dhont op het festival al een Caméra d'Or voor het beste debuut.

Triangle of Sadness gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. Bij de première kreeg de film een staande ovatie van acht minuten.

Op het filmfestival van Cannes is de film Triangle of Sadness van de Zweedse regisseur Ruben Östlund bekroond met een Gouden Palm, de belangrijkste prijs. Östlund schreef en regisseerde de satirische film, waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson. In 2017 kreeg Östlund de prijs voor het eerst, toen voor zijn film The Square.

Tijdens een persconferentie zei Hanks dat hij voorafgaand aan het draaien veel heeft geleerd over de Brabander. Desondanks doet het accent van Hanks in Elvis niet direct denken aan de wijze waarop Nederlanders vaak Engels spreken.

De manager van Elvis, Colonel Parker (gespeeld door Tom Hanks), vertelt in de film het verhaal van The King. Hiermee kreeg het festival aan een Nederlands tintje: Colonel Parker is een alias voor de van oorsprong Nederlandse Dries van Kuijk, die in Breda was geboren.

In Cannes ging ook de langverwachte biopic Elvis in première, van de Australische regisseur Baz Luhrmann. In de film speelt Austin Butler de wereldberoemde zanger, zijn tegenspeler is Olivia DeJonge als Priscilla Presley.

Net als op andere festivals in de afgelopen maanden, zoals de Oscars en het Eurovisie Songfestival, werd ook in Cannes stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Zo stonden in de programmering verschillende films van Oekraïense makers, zoals de postuum afgemaakte documentaire Mariupolis 2 van regisseur Mantas Kvedaravicioes, die in maart door Russische militairen is gedood.

Ook de film Butterfly Vision van Maksym Nakonechnyi was op het festival voor het eerst op het grote doek te zien. De film gaat over de zwangere luchtmachtofficier Lilia, die heeft vastgezeten in een gevangenis in de Donbas-regio in Oekraïne.

Demonstraties

Buiten de officiële programmering om vroegen feministische demonstranten op het festival aandacht voor de oorlog en andere maatschappelijke kwesties. Een actievoerder liep vorig weekend de rode loper op met de kleuren van de Oekraïense vlag op haar lichaam geverfd. Met haar actie wilde ze aandacht vragen voor seksueel geweld jegens vrouwen in Oekraïne.

Andere demonstranten rolden een meterslange banner uit met daarop de namen van 129 vermoorde vrouwen. Met de actie namen zij het op voor de Franse slachtoffers van femicide, het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn.

Bekijk hieronder de beelden van de protestactie: