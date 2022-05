Na 20 jaar keert keizer van de Turkse volksmuziek terug in Nederland

In de jaren 70 brak Tatlises door met het nummer Ayağında Kundura (De schoen aan jouw voet). De titels van zijn nummers geven aan welk genre Tatlises beoefent: dat van de smartlap, waarin de tegenslagen van het leven bezongen worden. Bekende liedjes zijn bijvoorbeeld Yikilmisim ben (Ik ben kapot) en Ben insan degil miyim? (Ben ik geen mens?).

Tatlises is niet alleen een keizer op muzikaal gebied. Hij bouwde ook een zakenimperium op in de toerismesector, de horeca en de bouw. Ook had hij een populair tv-programma, de Ibo Show, en speelde hij in films.

Zoals vaker bij keizers gebeurt, probeerden mensen hem van zijn troon te stoten. In 1990 werd Tatlises in zijn been geschoten, en in 1998 en 2011 overleefde hij moordaanslagen. In 2011 werd hij zelfs in zijn hoofd geschoten. Daar hield hij onder meer een verlamde arm aan over.

Hijzelf is trouwens ook niet van onbesproken gedrag. Hij had gewelddadige relaties met vrouwen en ook zakelijke geschillen werden meer dan eens opgelost met geweld.