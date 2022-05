Polar Bears dwingt met zege op Het Ravijn beslissend finaleduel af

De waterpoloërs van Polar Bears zijn in de best-of-3-serie om de landstitel op 1-1 gekomen. De ploeg uit Ede verloor vrijdag in Nijverdal na strafworpen van Het Ravijn, maar won een dag later in eigen huis met 15-14. De beslissing valt nu zondag in Nijverdal.

De eerste periode voltrok zich in een hoog tempo en leverde zes treffers op, voor beide teams drie. Halverwege de wedstrijd leidde achtvoudig landskampioen Polar Bears met 6-5, maar nooit was het verschil groter dan één doelpunt.

Zittersteijn matchwinnaar

In de derde periode bracht Lars ten Broek uit een vijfmeterworp de marge voor het eerst op twee (7-5). Toch was de score aan het einde van het doelpuntrijke kwart weer in evenwicht: 12-12.

In de slotperiode keek Het Ravijn, dat nog nooit de landstitel heeft weten te veroveren, tot driemaal toe tegen een kleine achterstand aan. Twee keer werd die nadelige marge weggewerkt, maar nadat Timo Zittersteijn na een fraaie aanval de 15-14 op het bord had geschoten, stond eerst de lat de gelijkmaker in de weg en daarna Polar Bears-keeper Eelco Wagenaar.