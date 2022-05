'Johnson grijpt jubileum koningin aan om metrieke stelsel vaarwel te zeggen'

Voor velen is het vooral symboolpolitiek, maar voor premier Boris Johnson is het een gewichtige zaak. Aankomende week kondigt hij volgens Britse media aan dat het oude Imperial Standard System weer maatgevend wordt in het Verenigd Koninkrijk.

De Britten gebruiken een mix van hun eigen maatsysteem, dat ook de VS gebruikt, en het metrieke stelsel, dat het grootste deel van de wereld gebruikt. Zo meten ze afstand in voet en mijl, en drank in pints. Het metrieke stelsel kent meters, liters en grammen.

In de loop der jaren stapten de Britten vrijwillig al voor veel zaken over op het metrieke stelsel. Sinds 2000 was het in het VK ook verplicht voor winkeliers om metrieke eenheden te gebruiken bij goederen die per gewicht verkocht worden. Pounds en ounces werden kilo's en grammen. Het was niet verboden de Britse meeteenheden er ook bij te zetten, maar de metrische eenheden werden verplicht.

Platinum jubileum

De reden? Regelgeving van de Europese Unie. En dat drukte al langere tijd zwaar op het gemoed van Brexit-minnende Britten. In 2019 gaf Johnson Brexit-voorstanders al nieuwe hoop door te beloven dat het imperiale systeem weer de ruimte zou krijgen. Meten in pounds en ounces is een "oude vrijheid" en er zou "een nieuw tijdperk van vrijgevigheid en tolerantie" aanbreken richting het eigen meetstelsel.

Dat tijdperk lijkt vrijdag te beginnen en het valt samen met de vieringen van het zeventigjarig jubileum van koningin Elizabeth (net als de rest van de wereld meten de Britten tijd in jaren). Afgelopen februari was het daadwerkelijke jubileum, maar er zijn het hele jaar vieringen. Van 2 tot en met 5 juni is het hoogtepunt: een extra lang feestweekend.

Winkeliers krijgen weer de volledige vrijheid om iemand bijvoorbeeld tien pond grutten en kaas te verkopen, in plaats van kilo's. Overigens mogen gewichten ook metrisch aangeduid blijven worden. Britten kunnen dus gewoon blijven meten met twee maten.