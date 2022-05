Verdachte aangehouden in verband met dood man bij Nassauhaven

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de dood van een 34-jarige man zondag in Rotterdam. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer.

Zondag kreeg de politie rond 23.30 uur meldingen dat in de buurt van de Nassauhaven schoten waren gehoord. Agenten vonden daar een zwaargewonde man, ter plaatse overleed.

Even verderop, aan de Feijenoordkade, stond een auto in brand. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is met de dood van de man.

Op de Nassauhaven werden bloemen en kaarsen neergelegd op de plek waar de man werd doodgeschoten: