Het jacht, met een waarde van zo'n 6 miljoen pond, had aan boord zo'n 8000 liter diesel. Onduidelijk is of dat in het water is gelekt.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De kustwacht van Devon en Cornwall in het zuidwesten van Engeland rukte uit om te assisteren. Wie de eigenaar van het jacht is is niet bekend.