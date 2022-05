Net geen EK-medaille voor kanovaarster Wegman

Martina Wegman heeft op de EK slalom in het Slowaakse Liptovsky net naast een medaille gegrepen. De kanovaarster, die vorig jaar zevende werd in de olympische finale in Tokio, eindigde nu op 0,03 van het brons.

"Het finaleparcours lag me minder goed", zei Wegman. "Ik verloor in het midden van de race veel tijd, de rest van de run was super. Ik ben blij met het resultaat en het gevoel dat ik momenteel heb op het water."

De Europese titel ging naar Italiaanse Stefanie Horn. De Slowaakse Eliska Mintalova werd tweede en de Britse Mallory Franklin derde. De EK vormden het eerste grote evenement in aanloop naar de OS 2024.