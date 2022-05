Luiten zakt verder weg op Dutch Open, Perez en Wallace aan kop

Golfer Joost Luiten is op de derde dag van de Dutch Open verder weggezakt in het klassement. De tweevoudig winnaar (2013 en 2016) sloot de derde ronde na twee birdies, zeven bogeys en een double bogey af in 79 slagen, zijn slechtste prestatie tot nu toe op de banen van Bernardus Golf in Cromvoirt.

Na de openingsronde ging Luiten met 65 slagen nog fier aan kop op de Dutch Open. Nu staat hij met een score van +3 gedeeld 58ste.

Ook voor Lars van Meijel verliep ronde drie teleurstellend. Hij deed het twee slagen beter dan Luiten, maar kan met een totaal van +5 een hoge klassering vergeten. Hij staat nu gedeeld 51ste.

Nieuwe koplopers

Ook voor de beide koplopers, Ricardo Gouveia en Li Haotong, verliep de derde ronde zeer teleurstellend. De Portugees Gouveia duikelde met een ronde 75 (+3) naar de gedeelde achtste plaats en de Chinees Li Haotong viel na een ronde 77 (+5) zelfs weg uit de toptien van het klassement.