Rugbyers DIOK veroveren dertiende landstitel

De rugbyers van LRC DIOK hebben voor de dertiende keer de Nederlandse titel veroverd. De Leidse formatie versloeg in een loeispannende finale RFC Haarlem na verlenging: 35-33.

Het spel golfde op en neer in Amsterdam en het krachtsverschil was niet groot. Halverwege leidde DIOK met 24-20. Dat leunde daarna wat meer achterover en Haarlem kwam zelden in de buurt van hun achterlijn, zelfs met een man meer niet.

Haarlem, dat zijn eerste finale speelde, dwong in de laatste seconde met een try en conversie echter toch een verlenging af (27-27). Daarin stonden beide ploegen op voorsprong en werd Leon Koenen met een benutte penalty matchwinner.