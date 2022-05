Hindley grijpt de macht op voorlaatste dag Giro, Covi wint etappe

Jai Hindley heeft in de 20ste en voorlaatste etappe van de Ronde van Italië de roze leiderstrui veroverd. De Italiaan Alessandro Covi (UAE Emirates) won de etappe, maar de zesde plek van de Australiër en zijn voorsprong op klassementsleider Richard Carapaz was genoeg om het roze tricot van de Ecuadoriaan over te nemen.

Zondag is de afsluitende tijdrit van 17 kilometer in Verona. Hindley, tweede in 2019, staat 1.25 voor op Carapaz en 1.51 op Mikel Landa.

Hindley (Bora) had voor de etappe nog een achterstand van drie seconden op Carapaz (Ineos). Pas op de slotklim lieten de favorieten zich zien. Landa paste al vroeg en op 2 kilometer van de meet liet Hindley Carapaz achter zich.