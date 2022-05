Opnieuw armoperatie voor motorcoureur Márquez

"Ik heb geen andere keuze om me opnieuw te laten helpen, want het gaat zo niet langer", zei Márquez. "Ik lijdt heel veel pijn. Elk raceweekend is een nachtmerrie voor me. Mijn rechterarm kan ik niet goed gebruiken het bot is nog steeds te zwak door de infectie (na een operatie in december 2020, red.). Bovendien beginnen mijn linkerschouder en arm pijn te doen door overcompensatie."

De 29-jarige Márquez wilde eigenlijk in oktober vorig jaar al onder het mes, maar toen moest de operatie worden uitgesteld omdat zijn bot nog niet was volgroeid. Wanneer de Catalaan weer op de motor zit is nog onduidelijk. "Ik kan niet aangeven hoe lang ik niet kan rijden, we moeten dat stap voor stap bekijken. Ik wil eerst weer 100 procent fit worden."