Bloemendaal houdt Pinoké van stunt af en grijpt 22ste landstitel

Bloemendaal is in eigen huis voor de derde keer op rij - in 2020 werd er vanwege corona geen titel uitgedeeld - en voor de 22ste keer in totaal Nederlands kampioen geworden. De oranjehemden hadden donderdag het eerste finaleduel bij Pinoké gewonnen en gingen er ook op 't Kopje met de winst vandoor: 3-0.

Dat was een hard gelag voor Pinoké, dat voor het eerst in de finale van de play-offs stond en donderdag de titelverdediger pas een halve minuut voor tijd op 3-3 had zien komen. In de shoot-outs was het vervolgens nog verder mis gegaan voor de Amsterdammers.

Bovendeert slaat toe

De wedstrijd in Bloemendaal kwam al snel goed los met kansjes voor de thuisploeg waar Pinoké-doelman Hidde Brink goed het oog in had. De gasten uit Amsterdam verscholen zich echter niet en pakten ook de eerste strafcorner, die door Alexander Hendrickx naast geschoten werd.

In de elfde minuut leverde Daan Bonhof achterin pardoes een vrije bal in, waarna Floris Wortelboer de cirkel kon binnenstormen en de bal hard voor sloeg. Daar wist Roel Bovendeert, hoewel ingeklemd tussen twee verdedigers, de score met een intikker te openen.

Kort na het begin van het tweede kwart moest Pinoké even verder met tien man, omdat Jannis van Hattum na een overtreding voor twee minuten naar de kant gestuurd werd. Die overtalsituatie benutte Bloemendaal om verder afstand te nemen, al had het dat vooral te danken aan een missertje van Niek Merkus, waardoor Bovendeert plots vrij voor Brink kwam te staan. Die was kansloos op de uithaal die volgde: 2-0.