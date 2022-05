'Lyman niet meer in handen van Oekraïne', Rusland rukt op in de Donbas

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de Oost-Oekraïense stad Lyman volledig in handen van Russische militairen en pro-Russische separatisten. De seperatisten meldden gisteren al dat ze de stad, die in de zelfverklaarde onafhankelijke regio Donetsk ligt, hadden ingenomen.

Lyman, dat voor de invasie zo'n 20.000 inwoners telde, is van strategisch belang voor het Russische leger omdat het een knooppunt van spoorlijnen is. Sinds het uitbreken van de oorlog zijn via het spoor zowel Oekraïense burgers als wapens vervoerd. Om de stad is meerdere dagen gevochten.

Het Oekraïense leger verliest rap terrein in de Donbas. Nu Lyman naar alle waarschijnlijkheid veroverd is, maakt dat de weg vrij voor de Russen om de paar overgebleven steden die nog in Oekraïense handen zijn, ook in te nemen. Het gaat om de naast elkaar gelegen steden Lysytsjansk en Severodonetsk in de regio Loegansk. Beide staan nog onder controle van Kiev, maar de vraag is voor hoelang.