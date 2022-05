Vanavond op tv: Zware strijd in Donbas • Kerkscheuring dreigt om rol vrouwen

Rusland verovert terrein in Oost-Oekraïne In het exclusieve interview dat Nieuwsuur gisteren had met Volodymyr Zelensky, zei de Oekraïense president dat hij ervan overtuigd is dat zijn land de oorlog wint. Een overwinning betekent voor hem het heroveren van al het grondgebied dat Rusland heeft ingenomen. Maar dat doel raakt steeds verder uit zicht, nu Rusland dagelijks overwinningen meldt in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. Ook vandaag vorderden de Russische strijdkrachten gestaag en namen ze het stadje Lyman in. Er wordt harf gevochten in de regio. Kan Oekraïne het tij nog keren? Te gast is militair expert Peter Wijninga. En verslaggever Gert-Jan Dennekamp spreekt in de stad Lviv met nabestaanden van oorlogsslachtoffers.

Felle discussie over rol vrouwen in kerk Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is een hardnekkig conflict uitgebroken over de vraag of vrouwen een officiële rol mogen hebben in de kerk, zoals predikant, ouderling of diaken. Een scheiding binnen de kerk dreigt. Tijdens de synode, de kerkelijke vergadering, is 21 dagen lang gesproken over de vraag of de vrouw mag worden toegelaten tot het ambt. Daarmee gaat het om het langste debat van de synode ooit. Wij keken mee en spraken met kerkleden.