Hockeysters in Pro League gelijk tegen Argentinië, bonuspunt na shoot-outs

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League koploper Argentinië het eerste puntenverlies bezorgd. In Nijmegen stond het na 60 minuten 1-1, waarna Oranje de shoot-outs won met 4-2 en zodoende een bonuspunt bij mag schrijven.

Nederland staat na negen wedstrijden derde in de Pro League met 21 punten. Argentinië, dat de eerste twaalf wedstrijden wist te winnen, is koploper met 37 punten uit dertien duels.

Argentinië, dat vorig jaar de olympische finale verloor van Nederland, was gretig en kreeg de eerste kans. De lat voorkwam een goal van Agustina Gorzelany. Oranje zorgde in het tweede kwart pas voor gevaar. Keepster Belen Succi keerde nog een corner van Yibbi Jansen, maar op die van Frederique Matla had ze even later geen antwoord.

Late gelijkmaker

Oranje voerde de druk verder op en Freeke Moes kreeg de grootste kans op de 2-0 na een mooie aanval, maar sloeg naast. Kort voor tijd maakte Argentinië gelijk. Maria Jose Granatto, die volgend jaar voor Bloemendaal gaat spelen, tikte raak na een corner van Gorzelany.

Via shoot-outs viel er een bonuspunt te verdienen. Argentinië miste twee keer waarna Xan de Waard het duel besliste. Zondag om 13.00 uur speelt Nederland nogmaals in Nijmegen tegen Argentinië.

Twee keer Engeland

Volgende week spelen de hockeysters in Londen twee keer tegen Engeland. De speelsters van Den Bosch en SCHC, de clubs die onlangs tegenover elkaar stonden in de finale van de play-offs, krijgen dan rust. Matla bezorgde Den Bosch zondag de landstitel door het winnende doelpunt te maken in het beslissende, derde duel (2-1).