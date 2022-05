Heel Rotterdam gaat dit weekend de daken op

Nu al een succes. Vanaf dit weekeinde kun je een maand lang op bijna veertig meter hoogte dwars door Rotterdam lopen, Gedeeltelijk over de daken, gedeeltelijk over een tijdelijke loopbrug die over de Coolsingel voert en duizelingwekkende vergezichten biedt.

"We verkopen op de website speciale slots, tijdvakken waarop je de Rotterdam Rooftop Walk kunt lopen. Het is druk. Zelfs bijna uitverkocht, al zijn er vandaag nog wel kaarten", zegt Diane Borst van de Rotterdamse Dakendagen. Per kwartier mogen honderd tot maximaal honderdvijftig nieuwe bezoekers naar boven. Dat betekent dat de wandeling per dag meer dan 3200 bezoekers trekt.

De Rotterdam Rooftop Walk is zo de blikvanger van de Rotterdamse Dakendagen. Maar er gebeurt meer, meldt Rijnmond. Vanaf woensdag 1 juni kan iedereen ook (tijdelijk) het roze dak op van Het Nieuwe Instituut in het Museumpark. Met een lange steigertrap is de 'pergola' van het museum toegankelijk. Op het dak zijn lezingen, festivals, voorstellingen en filmvertoningen.

Rotterdamse Panorama Mesdag

Pal daar tegenover is vanaf volgend weekend ook het dak van het gloednieuwe depot van museum Boijmans van Beuningen toegankelijk. Dat dak staat vol met bomen, die zo zijn gekweekt dat de wortels een soort pannenkoekvorm hebben en niet naar beneden groeien. Voor wie eraan twijfelt: ze hebben de drie stormen van februari glansrijk overleefd. Architect Winy Maas noemt het uitzicht vanaf het depot het "Rotterdamse Panorama Mesdag".

En dan is er een oude bekende: het dak van het Groothandelsgebouw, bij Rotterdam Centraal. In 2016 was daar in het kader van de Rotterdamse Dakendagen een grote, witte trap tegenaan gezet. Enkele honderdduizend mensen liepen toen naar boven.

Nu staat die trap er niet, en moet je dus gewoon via het trappenhuis of met de lift het dak op. Het dak zelf wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot 'freerun-paradijs'. Freerunners zijn hardlopers die allerlei obstakels gebruiken om stunts uit te halen.