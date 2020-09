Murray strandt tegen Canadees talent in tweede ronde US Open

Andy Murray is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De kampioen van 2012 had in New York weinig in te brengen tegen het Canadese talent Félix Auger-Aliassime: 2-6, 3-6, 4-6.

De 33-jarige Murray was door een heupoperatie lang uit de roulatie en had dinsdag, in zijn eerste grandslampartij in 20 maanden, 4 uur en 39 minuten nodig om Yoshihito Nishioka te verslaan.

"Ik moet nog flink aan mijn lichaam en aan mijn conditie werken", sprak de Schotse tennisser na de kansloze nederlaag tegen Auger-Aliassime.