Wilskrachtige Sinner verder op Roland Garros, Medvedev simpel langs Kecmanovic

Jannik Sinner heeft op Roland Garros de achtste finales bereikt ten koste van Mackenzie McDonald. De Italiaan (11) won in drie sets, maar makkelijk had hij het zeker niet: 6-3, 6-7 (8), 6-3. Sinner won overtuigend de openingsset, maar in de tweede set had de Amerikaan de overhand. Bij 5-3 liet hij echter op eigen opslag vijf setpunten liggen en daarna nog eens vijf op de service van Sinner in de daaropvolgende game. Bij een 6-5 voorsprong kreeg McDonald zijn elfde kans om de set te pakken, maar ook die mogelijkheid liet hij onbenut.

Mackenzie McDonald viert een punt in zijn partij tegen Jannik Sinner - AFP

Sinner toonde zich op zijn sterkst bij de setpunten tegen en won vervolgens ook nog de tiebreak. Dat kwam hard aan bij de Amerikaan, die in de derde set al snel tegen een 0-3 achterstand aankeek en het tij niet meer kon keren. In de vierde ronde wacht voor Sinner een ontmoeting met de Rus Andrej Roeblev of de Chileen Cristian Garín.

Medvedev simpel langs Kecmanovic Daniil Medvedev heeft met opvallend gemak de laatste zestien bereikt op Roland Garros. Miomir Kecmanovic (28) werden vooraf goede kansen toegedicht tegen de Rus (2), maar de Serviër kwam er niet aan te pas: 2-6, 4-6, 2-6.

Daniil Medvedev - AFP

Kecmanovic maakt dit jaar een sprong in de wereldranking (van 69 naar 31), onder meer door kwartfinaleplaatsen in Rio, Santiago, Indian Wells, Miami en Belgrado en een halvefinaleplaats in München. De Rus, net terug van een hernia-operatie, troefde hem echter op alle fronten af. Het meest effectief bleek Medvedev met zijn backhands. Daarmee dreef hij de Serviër steeds verder de baan uit en een oplossing ervoor vond hij niet.