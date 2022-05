Wilskrachtige Italiaan Sinner ronde verder op Roland Garros

Jannik Sinner heeft op Roland Garros de achtste finales bereikt ten koste van Mackenzie McDonald. De Italiaan (11) won in drie sets, maar makkelijk had hij het zeker niet: 6-3, 6-7 (8), 6-3.

Sinner won overtuigend de openingsset, maar in de tweede set had de Amerikaan de overhand. Bij 5-3 liet hij echter op eigen opslag vijf setpunten liggen en daarna nog eens vijf op de service van Sinner in de daaropvolgende game.

Bij een 6-5 voorsprong kreeg McDonald zijn elfde kans om de set te pakken, maar ook die mogelijkheid liet hij onbenut.