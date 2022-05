Swiatek dendert door op Roland Garros: zonder problemen naar achtste finales

Iga Swiatek, de torenhoge favoriete op het grandslamtoernooi van Roland Garros, heeft zonder problemen de achtste finales bereikt. De als eerste geplaatste Poolse zette de stugge Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-95) met 6-3, 7-5 opzij.

Kovinic zal zich met een tegenstandster die dertig duels op rij won niet al te veel illusies hebben gemaakt, maar ze speelde daardoor wel vrijuit. Ze werkte ook knap vier breakpoints weg in haar eerste opslaggame, die ze wel verloor.

Magnifieke dropshots

Na een dubbele break in de tweede set leek het gedaan met Kovinic, maar die kwam mede dankzij enkele magnifieke dropshots bij 4-4 langszij en nam zelfs een voorsprong na een lovegame. Swiatek won vervolgens drie games op rij en sloeg toe op haar tweede matchpoint.

In de volgende ronde treft de nummer een van de wereld, die Roland Garros won in 2020, de Chinese Zheng Qinwen of de Française Alizé Cornet.