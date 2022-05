Leclerc pakt pole in Monaco, Verstappen slechts vierde, Pérez en Sainz crashen

Charles Leclerc heeft de o zo belangrijke poleposition gepakt in zijn thuisrace in Monaco. Max Verstappen stelde teleur in de kwalificatie en moet morgen als vierde van start.

Aan het einde van de kwalificatie crashte Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, waarna Carlos Sainz in de Ferrari hem niet meer kon ontwijken en tegen de stilstaande Mexicaan botste. De sessie moest met nog een halve minuut te gaan worden stilgelegd, waardoor niemand de kans had om zich nog te verbeteren.

Doordat het op het krappe stratencircuit lastig is om in te inhalen, is de kwalificatie in Monaco nog belangrijker dan elders. Van de laatste twaalf GP's werden er liefst acht gewonnen door de coureur die poleposition pakte.